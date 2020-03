Kluci a holky postupně vcházeli do kuchyně a dle surovin rozložených na prostorném stole odhadovali, co bude jejich úkolem. Vzhledem ke třem tabulkám čokolády, nebylo z naší strany moc prostoru na tajnosti. Tak s pravdou ven. Malí kuchtíci se měli naučit upéct brownie, tedy věhlasný moučník pocházející ze Spojených států.

Reakce dětí jsou spontánní a přímé. Nepřekvapilo nás, že mezi spokojeným jásotem zaznělo jedno nezaměnitelné: „Fuj, to nejím a nesnáším“. V takovém případě je ideální svůj díl hotového pokrmu přinést domů a předat jinému mlsounovi.

Recept byl odhalen, role rozdány a chod celé kuchyně se dal do pohybu. „Rozklepněte pět vajec, prosím.“ Reakce? Většina dětí odskočila od stolu a dělala se neviditelnými.

Tak jinak. „Kdo si chce zkusit rozklepnout vajíčko? A pořádně, ať to cákne přes půlku kuchyně nebo kamarádovi do účesu!“ A bylo to. U mísy se tlačilo pět dobrovolníků – záškodníků. Vejce rozklepli přímo bravurně, škody na majetku nulové.

Kdo peče brownie, moc dobře ví, že tenhle moučník vyžaduje poctivé míchání. Jako fakt dlouhé míchání. Z pohledu našich kuchtíků až nekonečné míchání. I když si vařečku a šlehací metlice děti spravedlivě předávaly, po čase se jejich ručky zpomalovaly. Zato všudypřítomné povídání nabíralo obrátky. Já i šéfkuchař jsme museli vypadat jako zaseknutý páskový magnetofon. „Nemluv tolik a míchej, drž ten hrnec a míchej, chytni pořádně tu metlu a míchej, ještě to není, tak prosím, míchej!“ Naši malí kamarádi vše zvládli na výbornou.

Zajímá vás, jak se kluci a holky poprali s krájením čokolády? No, cíl byl jediný. Co nejméně do pusy, co nejvíce do mísy. Marián si nevšímal a já jsem dělala, že nevidím.

Zatímco se moučník pekl v troubě, děti se věnovaly nefalšovanému louskání vlašských ořechů.

Mnohem dříve, než jsme mohli ochutnat, vůně horké čokolády zaplavila nejen kuchyň základní školy. Já si troufám hotový moučník ohodnotit devíti body z deseti. Ale budeme moc rádi, když nám svůj názor napíší také ti, kteří měli možnost naše skvělé brownie ochutnat doma (z dětských boxíků).

Kroužek vaření probíhá záštitou DDM Astra na 11. ZŠ ve Zlíně - Malenovicích.

Marcela Obručová, Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně