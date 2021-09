Jak sami s humorem vlastním uvádí, název souboru dal jejich člen a kamarád proto, že mají schopnost všude „se vervat“. A my jsme nesmírně poctěni, že měli zájem „se vervat“ právě k nám, za našimi klienty Alzheimercentra ve Zlíně. Moc vám děkujeme za milé setkání, smích a optimismus a třeba se opět někdy setkáme. Budeme se na to moc těšit.

Divadélko Verva vzniklo na počátku sedmdesátých let mezi tělesně postiženými mladými lidmi a postupně se kolem původního jádra nabalili lidé další a další, někteří odešli (třeba dočasně) a nahradili je jiní. Byli to lidé zdraví i hendikepovaní, nejrůznějších profesí i věku a výběr nových herců prý probíhal zcela spontánně – kdo byl stejná „krevní skupina“ prostě zůstal a objevil v sobě tušené i netušené schopnosti.

V rámci návštěvy Zlína naše klienty přišli potěšit neuvěřitelně báječní nevidomí umělci Iva a Jirka Mojžíškovi z Divadélka Verva a jejich doprovod paní Dana Skalová. Jejich písničky byly malinko smutnější, ale o to více veselejší bylo jejich povídání. Vnesli do našich srdcí radost a uklidňující pocity, které si budeme ještě dlouho užívat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.