Nic nás nezastaví. Našli jsme způsob, jak Den dětí oslavit a být spolu

V pondělí 1. června 2020 byl DEN DĚTÍ. Za normálních okolností bychom byli na hřišti, kde by byly pro děti přichystány hry a soutěže. I přes to, že nám to situace neumožnila, našli jsme způsob, jak Den dětí oslavit a být spolu.

Nic nás nezastaví. | Foto: Učitelky 1. stupně ZŠ Slavičín