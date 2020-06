Ve Zlínském kraji a na Vysočině se koordinátorka Vlasta Holzerová stará asi o sedmdesát mladých, z nichž už bezmála dvě desítky opustily dětský domov. Kvůli nouzovému stavu se v tíživé situaci ocitla i devatenáctiletá Nikola ze Zlínského kraje.

„Nemohla jsem dokončit řemeslné práce na dlouho plánovaném kadeřnickém salonu, zřídit si živnostenské oprávnění a otevřít ho,“ popisuje Nikola, která kvůli pandemii navíc zůstala bez příjmu.

Pomocnou ruku jí podala koordinátorka Vlasta Holzerová, která jí poradila, jak na administrativu a hlavně ji podpořila psychicky. „Celou situaci jsme konzultovaly a chystaly se na to, až bude možné v původním plánu pokračovat. Tím, že Nikola ještě nebyla živnostník, tak neměla nárok na kompenzační příspěvek, finanční situace to nebyla jednoduchá,“ říká Vlasta, která ale i přesto podpořila Nikolu v tom, aby si šla dál za svým snem.

Nikole finančně nakonec pomohl přítel. „Důležitá pro mě je ale i praktická a administrativní pomoc teď po odeznění největší krize, kdy už salon můžu otevřít,“ tvrdí Nikola. S tím jí pomáhá Vlasta, která kromě jiného například do salonu zajistila dostatečné množství dezinfekce a ochranných pomůcek. „Za to jsem moc ráda, protože je to samozřejmě v dnešní době velmi třeba,“ dodává Nikola s tím, že je za spolupráci se Začni správně a yourchance velmi vděčná.



Jana Fajfrová