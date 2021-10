„Tady na Ostravsku vzniká ta struktura Obce legionářské již týden po ustavující pražském sněmu. Bylo to v květnu 1921. Po roce 1948 byla obec Legionářská převedena do Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protofašistických bojovníků.

„Takovému vagonu vojáci říkali Těpluška. Je to vagon, který je nejtypičtější pro tu sibiřskou anabázi. Je to vagon ubytovací. V jednom takovém bydlelo 16 – 20 vojáků, pro které byl domovem. Vzhledem k tomu, že jedna ta kasárenská souprava musela ubytovat tak 500 – 800 vojáků mohl být vlak více než půl kilometrů dlouhý. Těch samotných souprav tam bylo 259,“ vysvětlil Vítězslav Uvíra.

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku v období let 1918 – 1920. kdy na Transsibiřské magistrále v rusku probíhaly válečné operace čs. legií.

Nádraží Ostrava–Svinov navštívil Legiovlak. Exponáty si budou moci lidé prohlédnout do 10. října 2021. | Foto: Josef Zajíc

Ve středu 30. září 2021 v 10.00 byla slavnostně otevřena výstava o cestě legionářů za první světové války. Je umístěna v přistaveném vlaku. Široké veřejnosti bude Legiovlak přístupný zdarma od čtvrtka 1. října až do neděle 10. října 2021. Za fotoreport děkujeme Josefu Zajícovi.

