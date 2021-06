Déšť a kaluže vody na kopřivnickém Tatra polygonu v sobotu prověřil závodníky Rally KoprCupu. Ti se ale nezalekli a na kluzkou trať se pustili se vší vervou. Celkem se zúčastnilo jednapadesát rally závodníků a třicet drifterů. Za parádní snímky děkujeme Jiřímu Baranovi

Rally KoprCup se jel v sobotu 22. května na kopřivnickém Tatra polygonu | Foto: Jiří Baran

K povedené víkendové akci se vyjádřil i ředitel klubu KoprCup a Motosportu Kozlovice, David Škodík:

„Po dlouhé pauze, nám bylo umožněno zahájit sezónu 2021. Zúčastnilo se 51 závodníků rally a 30 drifterů. Byla to úžasná akce, a i když nám počasí moc nepřálo, užili jsme si to úplně všichni bez "větších ztrát". Pokud nám to vládní opatření dovolí (v rámci rozvolnění) - uvidíme se již 12. června na Polygonu v Kopřivnici, kdy se uskuteční další závod rally Koprcup, závody Furt Bokem days a také Tuning sraz."