A právě autor ukrytý pod zkratkou Va napsal v baťovských novinách Zlín | Sdělení zaměstnanců firmy Baťa dne 24. května 1930, že zhruba o týden později bude ve druhém poschodí klubovního domu (tedy zlínského zámku) otevřeno malé muzeum, jehož podstatnou částí je vzácná sbírka obuvi různých národů a různých dob. „V několika skříních je tu obuv desítek národů civilisovaných i primitivních, obuv, která nese stopy tisíciletých tradic a v níž se odráží věrně povaha toho kterého národa i okolností, ve kterých žije,“ psal tehdy autor.

SBÍRKA UTRPĚLA TĚŽKOU RÁNU

Snad jen málokterá muzejní sbírka měla tak pestrý osud. Záhy po prvním vystavení na zámku se odstěhovala do Památníku Tomáše Bati, odtud po bombardování v roce 1944 do Studijního ústavu a z něj v roce 1948 do Školy umění. Když bylo v roce 1953 zřízeno krajské muzeum, stala se obuvnická sbírka jeho součástí – a po sedm dalších let byla uložena v depozitářích na hradě Malenovice, protože chyběly výstavní prostory. Znovu ji návštěvníci spatřili v roce 1959 ve správní budově n. p. Svit Gottwaldov v expozici Technického muzea obuvnictví. Zde sbírka utrpěla těžkou ránu, kdy bylo kvůli technické závadě parovodu zničeno přes tisíc sbírkových předmětů. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně tak sbírku přebíralo v roce 1996 chudší o řadu unikátních exponátů. V roce 2003 se sbírka představila na nové adrese, bývalé bráně Svitu, kde setrvala až do dalšího – v pořadí již sedmého – stěhování na současnou adresu ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v roce 2013.

Dnes je obuv z původně baťovské sbírky součástí expozice Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost ve 14. budově továrního areálu a patří k nejoblíbenějším částem muzea. Na šest stovek exponátů v expozici představuje to nejlepší z několikatisícového fondu, jenž i dnes spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Současným kurátorem sbírky je historik Michal Heinrich.

Muzeum si tedy v těchto dnech připomíná 90 let od první veřejné prezentace svého „rodinného stříbra“. K prohlídce unikátní obuvnické sbírky můžeme pozvat prostřednictvím slov napsaných před 90 lety: „Ještě mnoho a mnoho jiné, různé obuvi… je v této vzácné a možná jedinečné sbírce, kterou vám odporučujeme shlédnouti. Zklamáni jistě nebudete.“ Platí to totiž dodnes.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně