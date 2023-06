V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

ZLÍNSKO

Antonie Ševčíková, Slavičín, (83 let)

Jiřina Brlicová, Slavičín, (83 let)

Emília Juráňová, Slavičín, (77 let)

Jarmila Goňová, Slavičín, (71 let)

Čechová Stanislava, Brno, (85 let)

Palisa František, Zlín, (83 let)

Podéšťová Anna, Lukov, (89 let)

Dvorník Lubomír, Zlín, (76 let)

Stiglitz Miroslav, Otrokovice, (76 let)

Buchtová Jiřina, Otrokovice, (75 let)

KROMĚŘÍŽSKO

Bornová Milena, Kroměříž, (96 let)

Grebeníčková Eva, Kvasice, (81 let)

Šavarová Růžena, Kroměříž, (92 let)

Jurečková Jindřiška, Kroměříž, (81 let)

Hrabal Josef, Trávník, (66 let)

Dundálek František, Rataje, (82 let)

Danielová Eva, Kroměříž, (68 let)

Dráňa Bohumil, Kroměříž, (75 let)

Juřičková Ludmila, Kroměříž, (88 let)

Mgr. Čermák Roman, Kroměříž, (51 let)

Jašková Marie, Šelešovice, (79 let)

Gazda Ivan, Kroměříž, (79 let)

Řezníček Jan, Kroměříž, (79 let)

Bradová Pavla, Kroměříž, (87 let)

Kupčíková Květoslava, Kroměříž, (86 let)

Sklenář Jaroslav, Chvalčov, (92 let)

Nedělníková Marta, Bystřice pod Hostýnem, (78 let)

SložilJosef, Mrlínek, (80 let)

Pavelová Ludmila, Býškovice, (90 let)

VALAŠSKO

Jaroslav Číž, Rokytnice, (79 let)

Pospíšil Pavel, Lůčky, (66 let)

Manová Lidmila, Vlachoval Lhota, (81 let)

Macháčová Anna, Brumov-Bylnice, (86 let)

Ptáčková Anna, Brumov-Bylnice, (74 let)

Pospíšil Pavel, Brumov-Bylnice, (66 let)

MUDr. Moliš Jiří, Valašské Meziříčí, (92 let)

Rusková Emilie, Valašské Meziříčí, (91 let)

Blablová Jindřiška, Valašské Meziříčí, (84 let)

Kundrátová Lenka, Loučka, (63 let)

Uhlářová Alice, Rožnov pod Radhoštěm, (64 let)

Bradáč Vladislav, Rožnov pod Radhoštěm, (72 let)

Navrátilová Marie, Halenkov, (80 let)

Macík Břetislav, Jablůnka, (80 let)

Dančáková Ludmila, Vsetín, (70 let)

Adamcová Růžena, Hovězí, (94 let)

Macháčková Dana, Valašské Meziříčí, (57 let)

Barabášová Alžběta, Hutisko-Solanec, (84 let)

Barchánek Jiří, Zubří, (87 let)

SLOVÁCKO



Baxová Jitka, Uherský Brod, (87 let)

Žižlavský Jaroslav, Buchlovice, (90 let)

Andrýsek Lubomír, (66 let)

Šácha Jan, Bílovice, (89 let)

Šimík Stanislav, Kostelany nad Moravou, (67 let)

Schnneiderová Ludmila, (89 let)