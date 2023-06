V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

ZLÍNSKO

Zsigmondová Zdena, 75 let, Žeranovice

Uherková Pavla, 81 let, Zlín

JUDr. Skydánek Josef, 89 let, Zlín

Černík Stanislav, 88 let, Zlín

Valčíková Jaroslava, 89 let, Zlín

Beníček Zdeněk, 69 let, Malenovice

Vaňhara Josef, 81 let, Otrokovice

KROMĚŘÍŽSKO

Zachara Josef, 76 let, Rusava

Šťastná Emílie, 92 let, Brusné

Krbálek Ludvík, 80 let, Všechovice

Sklenář Jaroslav, 92 let, Chvalčov

Nedělníková Marta, 78 let, Bystřice pod Hostýnem

Danielová Eva, 68 let, Kroměříž

Dráňa Bohumil, 75 let, Kroměříž

Juřičková Ludmila, 88 let, Kroměříž

Mgr. Čermák Roman, 51 let, Kroměříž

Jašková Marie, 79 let, Šelešovice

Karas Jiří, 74 let, Zdounky

Šiška Vladislav, 79 let, Lutopecny

Gazda Ivan, 79 let, Kroměříž

Dostál Miroslav, 82 let, Žalkovice

Krbcová Věra, 93 let, Kroměříž

Číhánková Františka, 75 let, Kroměříž

Sklenář Miroslav, 70 let, Kroměříž

Kupčíková Květoslava, 86 let, Kroměříž

Matulová Božena, 78 let, Chropyně

VALAŠSKO

Ruman Josef, 57 let, Valašské Klobouky

Šmíd Jiří, 76 let, Valašské Klobouky

Nováková Marie, 93 let, Valašské Klobouky

Květoslav Gronych, 92 let, Divnice

Theodor Plášek, 88 let, Rudimov

Karel Vrba, 84 let, Slavičín

Vojtěch Tarabus, 74 let, Rokytnice

Ivan Floreš, 61 let, Slavičín

Vladislav Kvasnica, 80 let, Brumov-Bylnice

Josef Krajča, 77 let, Brumov-Bylnice

Miklas Bohumil, nedožitých 74 let, Brumov-Bylnice

Floreš Ivan, 61 let, Brumov-Bylnice

Macháčová Anna, 86 let, Brumov-Bylnice

SLOVÁCKO

Šácha Jan, 89 let, Bílovice

Šimík Stanislav, 67 let, Kostelany nad Moravou

Schneiderová Ludmila, 89 let

Martinák Jaroslav, 75 let, Zlechov

Skočovská Alena, 69 let, Sady

Křiva Ladislav, 82 let, Staré Město

Jordánová Marie, 94 let, Kunovice