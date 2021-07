Osmáci navštívili Technický jarmark. Největším zážitkem byla návštěva kovárny

Čtenář reportér





Krajská hospodářská komora Zlínského kraje uspořádala 3. června 2021 pro žáky 8. tříd Technický jarmark. Tato velmi zdařilá a oblíbená akce pomáhá žákům základních škol při volbě budoucího povolání. Tak jako minulé ročníky proběhl jarmark formou exkurzí ve firmách sídlících v bývalém baťovském areálu. Naši žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina navštívila firmy ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., Kovárnu VIVA a.s. Druhá skupina kromě Kovárny VIVA a.s. poznala firmu KONFORM – Plastic, s. r. o.

Technický jarmark Zlín. | Foto: Základní škola Fryšták