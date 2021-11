Osmáci ze Slušovic pomáhali v lese s úklidem po kůrovcové kalamitě

Čtenář reportér Čtenář





Že práce šlechtí, ví lidé už od pradávna. Přesvědčit se o tom mohli také žáci 8. C a 8. B Základní školy Slušovice, kteří se v září a říjnu vydali pracovat do lesa nedaleko školy, aby pomohli uklidit horu po kůrovcové kalamitě. Poté, co zaměstnanci lesní správy vytěžili dřevo, bylo potřeba horu „dočistit“, aby mohla být osázena novými stromky.

Žáci pomáhali v lese. | Foto: Blažena Lišková