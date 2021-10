Těšit se na vás budeme každou středu kromě státních svátků od 9.30 hodin do 11.30 hodin v ulici Osvoboditelů 3778 ve Zlíně.

V září jsme pro vás otevřeli novou herničku nejen pro maminky a jejich děti, ale rádi přivítáme i tatínky, babičky či tety, které během hlídání neví, kam v podzimních dnech s dětmi. U nás vás to bude bavit určitě! Pro děti je vždy připravená malá překážková dráha, trampolína, koutek s grafomotorickou knížkou a edukační hračky, které pravidelně obměňujeme. Všechny aktivity se odehrávají v naší nové tělocvičně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.