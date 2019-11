V neděli dne 10. listopadu 2019 se konalo už sedmé Halenkovické hudební odpoledne. Jako každoročně se toto představení mladých a nadějných zpěváků a muzikantů konalo v kulturním sále obecního úřadu. Účast na tomto hudebním odpoledni byla tradiční, návštěvníci opět zaplnili celý sál.

Pestrý hudební mix aneb Halenkovice si užily hudební odpoledne | Foto: Jitka Kuncová

Na pódiu se postupně vystřídali účinkující od nejmenších zpěváků až po ty starší. Celé hudební odpoledne moderovaly Lenka Marcaníková a Kateřina Jelínková. Program odstartovala trubka Františka Bieberleho. Zuzana Šalášková (klávesy) a Kateřina Gregorová (kytara) zazpívaly Hit me baby, one more time (cover) a Ztraceni od 3day.