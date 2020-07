Pexeso pro uši. Tato aktivita vás bude bavit. Vyzkoušejte

„Pexeso pro uši“, že to zní divně? Možná ano, ale o to víc věřte, že vás bude aktivita bavit. Není snad nikdo, kdo by neznal pexeso. U klasického pexesa hledáte vizuálně stejné dvojice, páry obrázků. U pexesa pro uši se rozvíjí sluchové centrum. Hledáte totiž dvojice poslechem zvuků, čímž rozvíjíte zanedbávanou sluchovou paměť.

Pexeso pro uši. | Foto: Vaši kamarádi z DDM Astra