Každý rok se snažíme děti, mládež a rodiče překvapit, zaujmout něčím novým, neotřelým, zábavným a vzdělávacím. Pedagogové DDM Astra nabízejí více než 200 zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie, přičemž nejobsáhlejší a nejpestřejší nabídka je cílena především na žáky. Při výběru kroužku je důležité nejen vycházet ze zájmů a možností účastníka, ale je nutné také odbourat zažité stereotypy. Nenechte se tedy odradit názvy! Ani vžitými názory k nějakým aktivitám.

Kroužky 2020/2021. | Foto: Iva Vladíková

Pilates rozhodně není nudné cvičení, baví studenty i dospělé. Dětský soubor Laštověnka učí děti tomu, co většina z nás už zapomněla a jednou to bude velmi ceněno - lidové tvorbě. Podobně je tomu Klub deskových her nebo Klub čtenářů, které vedou odborní lektoři formou blízkou dětem. Kluby už dávno nejsou nudné sezení u stolu, ale kreativní zábava, která rozvíjí fantazii a trénuje mozek. Jako první ve Zlíně nabízí DDM Astra kardio cvičení pro malé i velké na speciálních pružinových botách Kangoo Jumps, kde se v rytmu moderní hudby příjemně zapotíte. Vítány jsou i nové tváře do street dance a zumba taneční skupiny Bilberries hlavní, kam chodí pravidelně tancovat děvčata starší 15ti let.