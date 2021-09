Na základě závěrečné zprávy by následné restaurování mělo probíhat každých cca 5 let. Obec proto plánuje i v následujícím období pokračovat při obnově a údržbě sakrálních staveb. Tato skutečnost se bude zejména týkat pískovcového kříže v lokalitě „Slivotín“, jehož stav je v současné době velmi kritický.

Po kladných zkušenostech z předchozích let byly restaurátorské práce na jednotlivých objektech objednány u paní Pavly Hradilové ze Zlína. Předmětné opravy byly paní restaurátorkou a její spolupracovnicí prováděny za příznivého počasí v období od června do srpna 2021. Celkové náklady na opravě obou objektů činily částku ve výši 135.000 Kč.

Stejně tak, jako v loňském roce, byla do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2021 zařazena finanční částka na obnovu sakrálních staveb – křížů, které jsou ve vlastnictví obce. Pro tento rok bylo rozhodnuto o provedení opravy a údržby pískovcového kříže v ulicích Machovská a Mánesova.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.