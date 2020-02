Na ty čekala diskotéka, vystoupení mažoretek, malých tanečnic ze skupiny Bilberies přípravka, promenáda v maskách, skupinové hry a tanečky, fotokoutek, výtvarná dílnička, malování na obličej. Letošní ročník byl na téma Podmořské království, a děti se tak mohly těšit na krásné mořské království, ve které se přízemí 14|15 Baťova institutu proměnilo. Děti přišly v opravdu krásných kostýmech a dostaly za to taky malou sladkou odměnu a upomínkový list na akci. Děkujeme všem, kteří se Plesu malých princezen a princů zúčastnili a budeme se těšit zase za rok!

A jak proběhl už 4. ročník oblíbené akce pro děti a jejich rodiče Ples princezen?

Na to jsme se zeptali moderátora, který ví, na co se tancovalo nejvíc a má největší přehled o celé akci, protože z pódia vidí široko daleko; potápěčku, která sleduje úsměvy dětí i dospělých; maminku z veřejnosti, která nám akci zhodnotila a v neposlední řadě spoluorganizátorku a účastnici všech ročníků, pedagožku Ivu.



MODERÁTOR:

V prvé řadě jsem byl mile překvapen, kolik malých princů a princezen dorazilo. Účastnil jsem se dvou ročníků a měl jsem radost, že se nás sešel velký počet. Nejoblíbenější písničkou byla určitě „Jede, jede mašinka“ a „Macarena.“ Hodně mě překvapilo, kolik děti ve 3 letech umělo krásně a plynule mluvit. Určitě akci hodnotím jako hodně povedenou a zábavnou, vše bylo hezky a příjemně připraveno, děvčata z DDM Astra si daly hodně záležet a dekorace byly kouzelné a kreativní, stejně jako přístup všech pracovníku.



POTÁPĚČKA:

Letos jsme s externími pracovnicemi provedly děti programem v podmořském světě jako tři potápěčky. Již od začátku měla akce skvělou atmosféru a z dětí bylo cítit nadšení. U prvního bodu programu měly děti za úkol podlézat tyč, a tím se obrazně přenést do podmořského světa. Mohu říct, že si to užili nejen ti nejmladší, ale i někteří z řad rodičů. Dále se k nám všichni rádi přidali ke společnému tančení v kroužku i při předcvičování na pódiu. Celý program završila přehlídka všech princezen, mořských panen i pirátů, kde se každý s radostí představil ostatním dětem i rodičům. Ples princezen se náramně vydařil. Z mého pohledu bych řekla, že mě nejvíce na této práci baví, když vidím, že naše úsilí vede k radostným výrazům na dětských tvářích. To se potvrdilo i nyní, kdy jsem tohle nadšení mohla pozorovat v průběhu celé akce. Těším se na setkání na dalších akcích pořádaných DDM ASTRA Zlín!



MAMINKA:

Ples princezen jsme s dcerou navštívily podruhé. Je to jedna z jejich nejoblíbenějších akcí, těší se na ni dlouhé týdny a nemluví o ničem jiném. Obleče si princeznovské šaty, může se načančat, má kolem sebe další stejně krásné holčičky v princeznovských kostýmech. Vše probíhá v příjemném prostředí, pro děti jsou připravené aktivity, které dcera vždy rada všechny absolvuje. Malování na obličej a výroba hůlky nám celou akci ještě víc zpříjemnilo. A jako bonus si můžou rodiče koupit kafčo a dat si něco dobrého, což je úplná paráda Nakonec si dcera ještě odnesla sladkou odměnu. Za nás naprosto parádní akce, kterou si užila ona i já a těšíme se na další ročník.“ Veronika N.



IVA:

Účastnila jsem se všech čtyř ročníků. Ledové království, Duhový ples, Růžový ples, Podmořský svět… Každá akce měla svoje kouzlo a jinou dynamiku. Hned v prvním roce jsme dokázali rodiči i dětmi obsadit celou tělocvičnu na ulici Osvoboditelů, děti řádily s papírovými „sněhovými“ koulemi a akcí je doprovázel sněhulák Olaf. Druhý rok, na jednorožčím duhovém plese, jsme si ověřili, že akce láká a je nutné přesunout ji do větších prostor. Třetí rok jsme ji zorganizovali v přízemí 15. budovy Baťova institutu. Dorazilo 246 účastníků, a to už bylo o nějakých 200 princů, princezen, králů a královen víc, než dosud. Na nové prostory jsme měli šťastnou ruku, mohli jsme zvětšit centra aktivit a pozvat profesionálního DJ a moderátora, který účastníky prováděl celou akcí. A čtvrtý ročník? Nemám slov. Přišlo Vás ještě mnohem, mnohem víc! A za to Vám děkujeme. Vidíte, že svoji práci děláme s láskou a my jsme rádi, že se k nám stále vracíte. Už teď se nemůžeme dočkat dalšího ročníku.



Helena Doleželová