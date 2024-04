Podpora pohybových aktivit u žáků

Čtenář reportér

Pohyb by měl být součástí každodenního školního života. Je klíčový pro zdravý životní styl a celkový rozvoj žáků. U nás v Základní škole Zlín, Mikoláše Alše se snažíme využít každou volnou chvilku, abychom žáky aktivně do pohybu zapojili, a proto jej začleňujeme i do přestávek mezi vyučovacími hodinami.

Podpora pohybových aktivit u žáků Základní školy Zlín, Mikoláše Alše | Foto: Radka Nevečeřalová

Skvělým způsobem, jak žáky motivovat k fyzické aktivitě, jsou sportovní soutěže, které připravuje kolektiv učitelů tělesné výchovy. Do celoškolní soutěže v přeskoku přes švihadlo za 1 minutu se přihlásilo osmdesát žáků! Rekordmanem se stal žák sedmého ročníku se 190 přeskoky za minutu, tzn. více než třemi přeskoky za sekundu. „Byla to zábava“, slyšeli jsme od našich žáků. Bylo to nejen dobré odreagování se, ale také skvělý trénink pro srdce, nohy a koordinaci pohybu. Podobnou soutěž určitě zopakujeme Ing., Bc. Radka Nevečeřalová