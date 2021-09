Jde o terénní sociální službu, kdy poradkyně dojíždějí do rodin a zdarma poskytují potřebné rady a podporu rodinám, které o službu projeví zájem. V současné době je v péči EDUCA 110 rodin z celého Zlínského kraje.

Posláním Střediska rané péče EDUCO Zlín je již od roku 2005 poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do sedmi let.

„Velké poděkování patří všem partnerům a podporovatelům akce, kteří nám věnují hodnotné ceny do soutěží, zajišťují občerstvení a zapojí se také do vlastní realizace programu,“ doplňuje foundraiserka EDUCA Andrea Škarková.

„S Educem spolupracujeme už dlouho. Stačilo poslat jeden e-mail a za pár chvil jsme měli dobrovolníky pohromadě. Z grafiků, účetních i markeťáků se na chvíli stali skřítci, víly, kovbojové nebo šmoulové a všechny nás to moc bavilo,“ říká Lenka Mastešová, vedoucí marketingu značky Datart, kterou HP Tronic vlastní.

„Naší snahou při organizaci těchto akcí je nejen posílit vlastní rozpočet potřebný na poskytování služby rané péče ve Zlínském kraji, ale také podpořit integraci dětí s handicapem do společnosti. Což je při rodinném odpoledni plném her a zábavy jedinečná příležitost,“ uvedla Dagmar Machová, ředitelka Střediska rané péče EDUCO Zlín.

Raná péče je terénní sociální služba, která pomáhá rodinám s malými dětmi do 7 let se specifickými potřebami. Pohádkový les patří mezi akce pro veřejnost, jejichž cílem je nenásilné propojení dvou světů – světa zdravých dětí i těch s handicapem.

Přes sedm set dětí a rodičů přilákal v sobotu 4. září do Dětského centra Zlín na Burešově tradiční Pohádkový les. Oblíbenou charitativní akci už pošesté pořádala nezisková organizace Středisko rané péče EDUCO Zlín.

