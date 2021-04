Zlepšeme náladu dětem i dospělým, udejme si cíl procházek. Hledání medvědů ničemu nebrání, tak proč to nezkusit u nás ve Zlíně? Pomozte nám akci realizovat.

Máte-li doma plyšového medvěda, usaďte ho do okna, na parapet, na zahradu nebo do auta, ať se usmívá do ulice na kolemjdoucí. U nás v Astře se na vás budou medvědi usmívat už od 1. dubna.

Potkáte-li někde medvěda, dejte nám o něm vědět! Těšíme se.

Iva Vladíková, DDM Astra Zlín