Po celý měsíc únor si malí i velcí mohou hrát s chytrými hračkami, ve Zlíně totiž probíhá další ročník putovního Festivalu IQ Play.

festival IQ Play | Foto: Milan Mikšík

Na akci jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení, hry a hračky vzdělávacího charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Festival IQ Play se koná na Zlínském zámku a je otevřeno denně od 8 do 17 hodin. O víkendech až od 10 hodin.

Polovina 1. patra zlínského zámku se proměnila v jednu velkou hernu a je rozdělena do několika zón podle druhu her. Zóna logických her je plná společenských deskových her, smart her pro jednoho hráče, logických her a zvětšenin deskových her. Stavebnicová zóna je plná stavebnic z nejrůznějších materiálů. Chystají se i méně známé stavebnice. Baby zónu pak tvoří Montessori hračky, logické skládačky a smyslové hračky.