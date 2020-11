Pomáháme. Plastové spony mají zabránit otlačení uší od gumiček na rouškách

Oddělení techniky, které v době běžného režimu realizuje zájmové kroužky pro děti a studenty z oblasti rukodělných činností, modelařiny nebo IT, spustilo své 3D tiskárny s cílem pomoci zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a dalším zájemcům z řad pomáhajících profesí ze Zlína a okolí. DDM Astra na svých tiskárnách zahájila tisk plastových spon, které mají zabránit otlačení uší od gumiček na rouškách. Více než 200 spon jsme rozdělili do Krajské nemocnice T. Bati, do zlínské Naděje, do Alzheimercentra ve Zlíně a mezi další instituce.

DDM Astra na svých tiskárnách zahájila tisk plastových spon. | Foto: Ivana Vladíková, DDM Astra Zlín