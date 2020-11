Pomůžete i vy? My jsme nakoupili to, co zvířátka potřebují

V rámci nových opatření vlády přichází řada podniků a služeb o tržby, na kterých jsou závislí. Naše škola se zaměřila na ty, co si sami nedokáží pomoct – na zvířata. V těchto časech do Zoo Zlín Lešná nemůže zavítat žádný návštěvník, jenž by zaplaceným vstupným či koupí něčeho dobrého pomohl zoo, aby si i zvířata mohla dát něco k snědku. Proto jsme se my, zaměstnanci 17. ZŠ Zlín, rozhodli vypomoci. Dle návodu Zoo, který jsme našli na jejich stránkách Facebooku, jsme nakoupili to, co zvířátka potřebují, ať už to byly luštěniny, rýže, vločky či různé druhy ořechů a ty jsme odvezli přímo do naší oblíbené Zoo.

Pomůžete i vy? | Foto: Základní škola Zlín, Křiby