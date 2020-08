Tak se nám sešel rok s rokem a opět připravujeme v areálu naší Sokolovny tradiční březnickou pouť, která se má být o nadcházejícím víkendu. Jenže oproti loňskému roku se toho tolik změnilo. Vlivem čínského viru, který tu prý dle vlády poletuje už od března letošního roku, jsou ty přípravy takové – divné… Přestože v areálu naší sokolovny pravidelně máme kolotoče a stánek s občerstvením, nikdo neví, zda vlivem toho čínského strašáku vůbec budou mít letos lidi chuť vyjít do ulic naší malebné vísky…

Pouť v Březnici. | Foto: Ivo Kolář

A to jsme chtěli uspořádat v budově naší Sokolovny tradiční Pouťovou zábavu, jenže… Dle současných nařízení platí na hromadných akcích uvnitř budov při akci nad 100 lidí nošení roušek, zvýšená hygienická opatření atd. Jenže jsme spolek, kde všichni členové dělají vše zadarmo a není nás moc, a na to, co je výše uvedeno, nemáme tolik personálu, který by na ta nařízení dohlížel. Proto na základě konzultací s vystupující kapelou jsme letos tuto zábavu zrušili. Je to velká škoda, že nebude. A i když pominu finanční efekt z jejího uspořádání, nejvíce na tom pláče kultura jako taková…