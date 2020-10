Práce více lidí? Jde to jako po másle

Když se dá v sociálně terapeutické dílně do práce více lidí, jde to jako po másle. Stačí, když jeden klient vybere knoflíky do páru a druhý dokončí započaté dílo tím, že je přišije. Koníkovi pak už nechybí zrak ani vůbec nic, co k němu patří – pozornost věnujte také krásné hřívě i oháňce.

Klienti v sociálně terapeutické dílně. | Foto: Jana Škývarová