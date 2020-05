Nenechte se mýlit, stoupnout si před kameru a mluvit nebo cvičit před objektivem není vůbec lehké. Člověk si musí být hodně jistý svým projevem nebo tím, co chce předvést. Zpočátku se styděla spousta z nás, ale stejně jako na současnou situaci, zvykli jsme si i na kameru. Občas se tak z některé kanceláře nebo zahrady stane malé natáčecí studio.

Pracujeme s tou technikou, kterou máme k dispozici a situace nás nutí postupovat dopředu mílovými kroky. Hledáme nové programy na zpracovávání videa, hlasu, fotek. Dnes už umí zpracovat základní video celý náš tým. Ve fotogalerii se můžete podívat na střípky z toho, jak probíhá příprava aktivit na natáčení. Všechno samozřejmě bezpečně a s maximální opatrností vůči situaci.

Abychom dokázali pokrýt tak široké spektrum činností (v průběhu roku nabízíme na 200 zájmových kroužků z různých oborů), přispěchali nám na pomoc někteří externí pracovníci, za což jim patří velký dík. Někteří z nich vedou své lekce online přes Skype, jiní pro své svěřence natočili video na náš kanál.

V tuto chvíli náš YouTube kanál nabízí 68 videí plných tance, pohybu, tvoření, techniky, výtvarky, aktivit pro předškoláky, zdravovědy, vaření, angličtiny, chovatelství, rybaření a zahrnuje i tipy na výlet do přírody. Videa přidáváme každý den. Někdy jen jedno, jindy hned několik naráz. Pokud na našem kanále nenajdete kroužek, který vás zajímá, rádi vás uvítáme na celorepublikovém serveru domů dětí a mládeže. Portál, do kterého se zapojila většina SVČ a DDM z celé republiky, se snaží online formou dětem nahradit to, co jim chybí. Na Mitkamjit můžete najít širokou škálu aktivit od lektorů napříč celou republikou.

Odkaz na Youtube kanál DDM Astra: https://www.youtube.com/channel/UCNYUxmntaW_1A5fsS1EhQiA/videos

Iva Vladíková, DDM Astra ve Zlíně