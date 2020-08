Zlínská Charita poskytuje sociální, zdravotní a návazné či doplňkové služby osobám téměř všech věkových kategorií. Převládá péče o seniory.

„Pracovníkům v sociálních službách může fyzický prožitek pomoci lépe pochopit, co jejich uživatel prožívá, jak se cítí,“ uvedla Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín. „Každého člověka vždycky něco bolí. Tohle je ale úžasná zkušenost, protože když hlava chce a tělo opravdu nemůže, to je velmi náročné. Každý by to měl zkusit, aby v sobě probudil úctu a respekt ke stáří,“ doplnila paní Hanka, terénní pečovatelka.

Na realizaci akce Na chvíli seniorem se podílel Institut vzdělávání APPS ČR, který pořádá akreditované kurzy a školící akce pro pracovníky v sociálních službách.

Adéla Čuříková