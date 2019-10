Prázdninová dílna v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Ve středu 30. října čeká na děti od 3 do 15 let dílna na výstavě Czech Made Western. Kromě řady interaktivních prvků výstavy budou mít děti možnost si různými postupy vyrobit to, co musel mít každý kovboj – vlastního koníka. Sice maličkého, ale vlastního. J

Prázdninová dílna v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně | Foto: Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně