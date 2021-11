Předškoláci v Astře. Nebylo snad nikoho, kdo by se mračil. A o tom kroužky jsou

Jsme moc šťastní, že se nám do Astry vrátil po roce život. Děti i lektoři si užívají společně strávené chvíle a je to moc znát. Není snad nikoho, kdo by se mračil. Ba naopak! Všichni se pustili do všech aktivit s chutí a nadšením. Dnes přinášíme ukázku činností pro děti předškolního věku, které probíhají v Astře na ulici Osvoboditelů.

Předškoláci v Astře. | Foto: Iva Vladíková