Hodnoceno bylo celkem sedm kategorií ve dvou věkových skupinách. Z pohledu tříčlenné odborné poroty se úroveň modelů a výrobků v některých ohledech zřetelně zvyšuje. Jinde zůstává stejná. Je třeba zmínit, že letos výkon soutěžících ovlivnila také „covidová pauza“, po kterou děti nemohly využívat společné prostory perfektně vybavených dílen. Některé modely tak nestihly dokončit.

Tradičně se vyhlašovala také Cena diváka, do níž se zapojilo celkem 307 příznivců technické tvořivosti. Přičemž sedmidenní výstavu navštívilo bezmála 350 dětí a dospěláků. Nádherná čísla.

Zvuky hlasitého potlesku v přízemí patnácté budovy už dávno dozněly a my bychom ještě jednou rádi poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do samotné soutěže, ale i do organizace celé akce.

Akce se konala ve spolupráci s Odborem školství statutárního města Zlín a Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.

Milí kamarádi, tak trochu tajně doufáme, že se co nejdříve vrhnete do další náročné několika měsíční práce. Jen tak se stanete součástí příštího devatenáctého ročníku Přehlídky technické tvořivosti. Držíme pěsti a těšíme se.

Marcela Obručová, Dům dětí a mládeže Astra Zlín