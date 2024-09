Dobrý den,

dlouhou dobu se chystám se vám napsat, jak se daří naší Holce (u vás Lucky) a hlavně moc poděkovat, že jsem si jí mohla vzít, že můžeme být spolu. Už je u nás 8,5 měsíce, za tu dobu se hodně změnila tělesně i duševně. Musím říct, že se náš vztah vyvíjel pro mně neočekávaně, jsem sama překvapená, jaké pocity ve mně naše soužití vyvolává.

Když si klasicky vezmete štěňátko nebo mladého pejska, automaticky a přirozeně se na vás upne a vy ho s větším či menším úspěchem formujete tak, aby vám život s ním vyhovoval. Pejsek se samozřejmě přizpůsobuje, vyrůstá v tom, co vy nastavíte, bere vás jako vůdce, oporu, zázemí a jistotu. Nemusíte se nijak zvlášť o jeho lásku a zájem zasloužit. Nemyslela jsem si, že u starého pejska a zvlášť útulkáčka, to tak vůbec nemusí být. Nebylo tam z její strany "jupí, vy jste moji lidé, hlaďte mě a mazlete ", jak se často čeká. Jí bylo úplně jedno, kdo si jí vybral, z počátku u nás prostě jen byla.

Od stresu k radosti

Holka byla první měsíc ve stresu, až s postupem času mi docházelo, jak moc. Její vycházky, kdy denně v podstatě skoro uběhla 10-12 kilometrů, bez zájmu o okolí, byly pro mne dost náročné. Jen běžet, běžet, běžet, v dešti, větru, prostě se vybít, odreagovat, přijít domů, nažrat se, zalézt a spát. Pokud ven nešla, nebyla v pohodě, těžko to vysvětlit, prostě stres musel nějak ven.

V tu dobu jsme byly (já a dcerky) maximálně ohleduplné k jejím stavům a potřebám, nechávaly jsme jí prostor, moc nevyhledávaly její blízkost, když přišla, pohladily jsme ji, ale téměř žádné objímání, mazlení, tulení… bylo cítit, že jí to nesedí, snesla to bez reakce, ztuhla, nechtěly jsme, aby to brala třeba jako gesto dominance, přece jen jsme byli cizí. Do ničeho jsme ji nenutily "teď hned", ale dostala dostatek času, aby pochopila, že jí nechceme ubližovat. Po nějaké době začala mít záblesky radosti, když jsem přišla domů, byla ráda a chvíli se i smála. O něco později tak reagovala i na dcerky. Po asi dvou měsících si více všímala okolí a procházky začala brát jako relax, nějak v tu dobu, jsem jí vzala na postroj s cca 15 m šňůrou. Rozběhla se, ale nechtěla utéct, hlídala si mě a běhala kolem. Ani jí běhat nešlo, bylo znát, že ten pohyb tělo musí znovu natrénovat, vypadala spíš jako slůně … ale ta radost v jejích očích… nikdy jsem neviděla tolik štěstí v psím pohledu, normálně jsem slzela. Od té doby už chodíme jen na téhle dlouhé šňůře, procházky si užívá, je to pohodička, kontroluje si blízké okolí, a když na procházku třeba nejdeme, vůbec nevadí, v posteli je taky fajn.

Nečekaná proměna

Od té doby se se k nám přiblížila o velký kus. Nechá s sebou manipulovat, nechá si částečně i vyčistit uši, vykapat očička, už nám věří. Nikdy by mě nenapadlo, že budu šťastná z toho, že můžu psovi vyčistit uši nebo ostříhat drápy. Miluje mazlení hlavně s mladší dcerkou, ukazuje jí bříško, krk, vyvaluje se jako štěňátko… ty dvě k sobě mají neuvěřitelně blízko, já jsem "jistota", dcerky jsou láska. Holka začala i "packovat". Přijde, sedne si na gauč a podá packu, chce hladit, od dcerek "chce", aby se po ní nejlépe "válely" . A určitě ještě nejsme se sžíváním u konce, pomalinku, týden po týdnu, je Holka otevřenější a otevřenější.

Samozřejmě, sem tam se stane nějaká nehoda, Holka je pes a ne robot, takže loužička, hromádka, nablinkáno a bláto v posteli se občas podaří, přišly jsme o žaluzii a závěsy šly k zemi i s garnyží, projít záhonem je pro Holku stejné jako po trávníku, a před 14 dny ochutnala i moje boty. Musím ale říct, že z toho snad mám i radost, že se projevuje jako pes a není "zaražená jako hřebík".

Starý pes, nové kousky

Pořád je těch pár nehod málo proti tomu, co ona dává nám. Dokonce i s kocourky je na dobré cestě, tráví teď všichni čas na zahradě a dvorku a pomalu si na sebe zvykají. Holku už nesundáváme z plotu a kluky ze střechy Dokonce už se teď v posledních dnech stalo, že ten odvážnější kocourek přišel zvenku v noci ke mně do ložnice, kde spala Holka. Samo sebou si dával pozor, jestli fakt spí tvrdě, ale je vidět, že už pochopil, že ho nejspíš už nebere jako zákusek.

(Holka totiž není ochotná se učit otevírat dvířka se sítí, zjistila, že sítí se dá projít, po třetím vytržení z rámu jsem opravu vzdala a teď máme ve spodní části volný průchod.)

Co se zdraví týče, tak v je asi úplně zdravá. Nechala jsem jí vyčistit zuby, hloubkově i uši (ty jsou v pořádku, žádný zánět), udělala se boule na kloubu, ale je naštěstí jen tuková.

Naším doktorem (internista/onkolog) jsem nechala velmi důkladně zkontrolovat krev i moč, aby se vědělo, co se ev. v jejím starém tělíčku děje.. a snad nic vážného. Na to, jak je stará, je čupr holka. Jen má obrovské množství mladých červených krvinek, ale s jinými hodnotami se nedají najít souvislosti, takže v září opakování a uvidíme, co se chystá. (je tam varianta nějaké poruchy krvevorby, ale nemalujme čerty na zeď).

Takže na svých pomalu 14 let v pohodě, špatně vidí, skoro neslyší a bolí jí nožičky po probuzení, ale to zvládáme. Barfujeme a dostává i dobrůtky (a i od stolu, v jejím věku už si můžeme dovolit ji rozmazlovat a trošičku nevychovávat, aby si život užívala, jak půjde).

close info Zdroj: Romana Kerplová, se svolením zoom_in Fenka Holka v novém domově.

Holka přináší radost do nového domova

A jméno Holka? Ano, je to divné jméno, nezdá se, že milovaný pes by se tak měl jmenovat, ale je prostě taková zlatá, krásná Holka. Ona je výjimečná a běžné jméno se k ní nějak nehodí. A jak na ní voláme, je jí jedno, neslyší to, oslovujeme jí Lásko, Milášku, Snusí a Šuší a Ťutí a všelijak.

Takže, abych to shrnula, byť jsem věděla, že je rozdíl vzít si starého psa, štěně nebo mladého, je to o dost jiné než jsem si představovala. Rada pro ostatní - když nebudete čekat, že pes bude hned vděčný, že si ho někdo vzal ( jak se bohužel často píše), když dostane čas, aby zapomněl na zlé věci, na strachy nebo traumata, když dostane trpělivost, lásku a pochopení, otevře se, bude váš a vy jeho. Staří psi jsou úžasní, možná budete překvapení, jaké pocity ve vás dovede starý pes vyvolat.

Jak jsem psala hned na začátku, jsem překvapená jak moc jsem šťastná, že jsme si zasloužily její důvěru, že nás má ráda a cítí se s námi dobře. Dostaly jsme od ní velký dar. Všechny to tak cítíme.

A ještě pár foteček (je těžké z těch stovek vybrat , abyste viděli, jak se má).

Jen upozornění, na fotkách vypadá dost vykrmeně, ale to jen klame. Sice si papání užívá, ale držíme lajnu, tloušťka nikomu nesvědčí a starému psu tím tuplem ne.

Posíláme tedy od nás hodně pozdravů s přáním, aby všichni vaši pejsci brzy našli své pravé páníčky.

Romana Kerplová