"Bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože květy byly skutečně nádherné. Nás nakonec asi nejvíce uchválila ta barva," řekla za město Holešov radní Jana Slovenčíková.

Aloiz Mikulášek pochází od Bratislavy a do Holešova přivezl několik desítek květů mečíků. Pěstování těchto nádherných květin se věnuje již pětatřicet let, vyšlechtit novou odrůdu mu přitom zabere několik let.

Mezinárodní výstava mečíků za účasti Čechů, Slováků a Poláků se na zámku v Holešově konala 31. července a 1. srpna. Sdružení Gladiris ji uspořádalo u příležitosti 55. výročí založení a veřejnosti představilo tisíc odrůd mečíků, dále lilie a denivky. Současně byli oceněni nejlepší pěstitelé.

Jak návštěvníkům výstavy akce ukázala, květiny jsou téma, které veřejnost velmi zajímá. V barokním sále holešovského sálu se tento kulturně-společenský počin nádherně vyjímal a velmi důležitým doplňujícím prvkem byla také květinová aranžmá, která vytvořili zahrádkáři z Holešova. Lidé je mohli obdivovat už na nádvoří, na schodišti, na chodbách a v sále. Zahrádkáři se přípravě vazeb věnovali několik dnů.

Výstava mečíků vznikla ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov.

Dana Podhajská