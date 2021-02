Průměrný věk klobouckého občana je 41 let. Oproti loňsku přibylo 6 cizinců

Valašské Klobouky jsou mladým městem. Průměrný věk klobouckého občana v roce 2020 činil 41,2 let a celkem 65 % občanů se nacházelo v kategorii produktivního věku, tedy v rozmezí od 15 do 65 let. Nejmladší lokalitou se přitom ukázala být místní část Smolina, kde věkový průměr dosáhl hodnoty 40,8 roku.

Vítání občánků ve Valašských Kloboukách. | Foto: Lenka Zvonková