A protože jsou to takoví velcí sportovci, podívali jsme se do obou tělocvičen, kde se jich ujala paní učitelka Zdenka Svobodová a byla taktéž nadšená ze sportovních výkonů našich malých žáčků.

Další zastávkou byla učebna jazyků, kde si paní učitelka Žaneta Urbancová pro ně přichystala anglickou písničku, kterou si spolu zazpívali. Paní učitelka je moc pochválila a už nyní se na ně těší v hodinách angličtiny. To, co ale nesmělo chybět, byla návštěva pana ředitele v ředitelně. A protože téměř všichni chtěli na ředitelnu zaťukat, tak jsme to s paní učitelkou třídní rozpočítaly a všechny děti, které dosáhly na dveře, zaťukaly. Pan ředitel nás s úsměvem přivítal, dovolil nám prošmejdit ředitelnu a někteří dokonce usedli v ředitelském křesle.

Pro nás všechny to bylo moc příjemné zpestření pracovního dne a těšíme se na další návštěvu.

Alena Kavková, zástupkyně ředitele školy Základní školy Luhačovice