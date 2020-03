Psychomotorické hry v Bratřejově. Děti si užily spoustu her

V pátek 21. února jsme se vydali do nedalekého Bratřejova do mateřské školy, kde jsme si s dětmi ve věkově heterogenní třídě užili krásné dopoledne. Celým dopolednem nás doprovázela velrybí kamarádka Gerda, která dohlížela, jak nám to jde při rozcvičce nebo během psychomotorických her.

Psychomotorické hry v Bratřejově. | Foto: DDM Astra ve Zlíně