Halušky s brynzou. Někdo je miluje, jiný nenávidí. Maxijedlík Jaroslav Němec je má rád, rychle je spořádal také v Malé Bystřici na Valašsku, a to při příležitosti Ovčáckých slavností na Santově. „Halušky s brynzou jsou moje jedno z nejoblíbenějších jídel, tak se na ně vždy těším a užívám si je o to více. Halušky se mi jedly dobře, byly dostatečně omaštěné a brynza byla taky výborná. Letos už jsem halušky vítězně jedl potřetí,“ říká Jaroslav Němec.

Soutěž v pojídání halušek. | Foto: Michal Burda a Jaroslav Němec

K jídlu a gastronomii mám velice blízko, vyučil jsem se totiž kuchařem. Věděl jsem o sobě, že toho dokážu rychle hodně sníst a chtěl jsem to někde zkusit. Před 16 lety bylo ve Svitavách předkolo vizovického Trnkobraní, tam mě kamarádi vyhecovali na soutěž v pojídání knedlíků. Soutěž jsem vyhrál a postoupil tak do finále. Začátky byly těžké, ale postupem času jsem se vypracoval. Jenom za minulý rok mám odsoutěženo 46 vyhraných soutěží, plus účinkování v televizi, rádiu. Stihl bych i více, někdy jsou soutěže třeba v jeden den na třech místech, ale to se opravdu stihnout nedá.