Čtenář reportér





Ani vytrvalý déšť nepřekazil nájezd účastníků festivalu do Dobrotic u Holešova. Konal se tam MAYDAY fest vol.6. Pro případ nepříznivého počasí byl sice přichystán vnitřní prostor, ale to by byla fakt škoda. Pankáči nejsou z cukru, tanec v bahně je woodstocková variace. Skapunk, od harmoniky po heligón, hudební produkce přitáhla dvě stovky lidí i přesto, že nedaleko odsud měli koncert Horkýže Slíže.

Mayday FEST Vol.6, Dobrotice. | Foto: Eva Navrátilová