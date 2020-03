Ráno mě budí zvuk šicího stroje. Práci jsme si v DDM Astra rozdělili

Je neděle ráno. Místo zpěvu ptáků mě v 7.30 hodin budí zvuk šicího stroje. Paní ředitelka už šije. Za chvíli k ní přisedám a pokračujeme v rouškování. V posledních dnech se zdá, že jde o maraton. Doufáme, že to náš 24 let starý Pfaff nevzdá. Občas se ozve zlověstný zvuk, tak si s ním povídáme. Ať ví, že na to není sám. Roušky od nás putují do Krajské nemocnice, ale i na další potřebná místa. Práci jsme si rozdělili. Kolegyně, které mají šicí stroj, se pustily do šití, ostatní kolegové pracují na zahradě, desinfikují prostory, vypracovávají výukové programy, připravují letní tábory a nabídku zájmových kroužků na další školní rok, natáčejí a zpracovávají aktivity, které můžete v těchto dnech zkoušet doma.

Rouškování. | Foto: DDM Astra ve Zlíně