Měli jsme velké štěstí, jak jsme později zjistili. Většina poutníků vyšla na Velehrad dříve a přímo na místo se nedostala. Sledovali proto obřad prostřednictvím obrazovek. My jsme šťastným řízením osudu vstoupili na správnou cestu a došli na hlavní nádvoří před baziliku, kde se konala mše. Prostor byl čtvercově uspořádán a místečko se pro dva opozdilce našlo. Byl to pro nás krásný okamžik, kdy jsme se dokonce posadili.

Sledovali jsme pak bohoslužbu konanou Svatým Otcem. A pak přišlo svaté přijímání, což byl velký zážitek. Do uliček vyšli kněží a vkládali do úst věřícím hostie. V té chvíli zde panovala zvláštní uvolňující atmosféra. Cítila jsem, že nejen já, ale i ostatní to tak vnímají. Je nám všem moc dobře - jsme svobodní!

Velehrad je známý hlavně tím, že je to místo, kam soluňští bratři Cyril a Metoděj přinesli Slovanům víru. Je to posvěcený kraj, jak řekl i papež Jan Pavel II. Rozsáhlá bazilika a klášter jsou posazeny do horské oblasti Chřibů. Patří k nejstarším osídleným územím.

Po mši jsme se občerstvili, koupili od mladých manželů – umělců – na památku malý obrázek z pouti pro rodinu. Cestou zpět jsme se stavili u rodičů.

Matka vzpomínala, jak jako mladé děvče šla na Velehrad s procesím. Šli přes Chřiby po staré poštovské cestě a přešli tak z Hanácké oblasti na Slovácko. Nejvíce ji tehdy zaujaly krásné barevné kroje četných slováckých procesí.

Husté bukové a dubové lesy, hrad Buchlov, posvátný Velehrad. Také mnoho dalších zajímavých míst v okolí patří k velmi navštěvovaným místům u nás. Takzvaná 50. silnice první třídy protíná od Střílek až nad Buchlovice Chřiby. Je příjemným zážitkem pro každého cestovatele.

Vlastimila Pavlíková