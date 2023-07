V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

ZLÍN

Jiřina Hercová, 78 let, Slavičín

Jaroslav Černoch, 66 let, Návojná

Bezděk Václav, ročník 1935, Lukoveček

Švehlová Marie, ročník 1940, Bělov

Křížková Iva, ročník 1961, Zlín

Slezáková Věra, ročník 1959, Zlín

Kozák Ludvík, ročník 1956, Slušovice

Balunová Marie, ročník 1944, Zlín

Josef Ulman, Spytihněv

SLOVÁCKO

Marie Pravcová, 86 let, Uherský Brod

Josef Mikulka, 77 let, Uherský Brod

Marie Londýnová, 86 let, Uherský Brod

Olga Kostelníčková, 95 let, Buchlovice

Rudolf Balej, 94 let, Staré Město

Václav Korvas, 65 let, Staré Město

Zdeněk Hrabec, 67 let, Stasré Město

Václav Novák, 60 let, Jalubí

Jarmila Šatavová, 68 let, Staré Město

Božena Burdová, 87 let, Jalubí

Ludmila Oravová, 88 let, Ořechov

Ludmila Gajdošíková, 93 let, Tupesy

Štefan Ganovský, 69 let, Staré Město

Marie Maříková, 92 let, Zlechov

KROMĚŘÍŽSKO

Vlasta Hrstková, ročník 1922, Komárno

Zdenka Klesnilová, ročník 1933, Nahošovice

Anežka Horáková, ročník 1933, Vítonice

Ladislav Pražan, ročník 1961, Bystřice pod Hostýnem

Dagmar Nováková, ročník 1932, Vítonice

Jiří Pavlištík, ročník 1949, Žákovice

Marie Gajdošová, ročník 1930, Rajnochovice

Marie Vávrová, ročník 1934, Chropyně

Josef Plško, ročník 1942, Chropyně

Marie Zgodová, ročník 1955, Kroměříž

Alois Gejdoš, ročník 1949, Střílky

Ing. Stanislav Mlčák, ročník 1952, Hulín

Jan Provazník, ročník 1980, Kroměříž

Jaroslav Sigmund, ročník 1932, Kroměříž

Jaroslav Mazoch, ročník 1946 Kroměříž

VALAŠSKO

Josef Pleva, 37 let, Brumov

Zdeněk Olšák, 76 let, Vsetín

Jarmila Hlavatá, 88 let, Vsetín

Marie Kocúrková, 94 let, Francova Lhota

Jiří Smolík, 76 let, Vsetín

Jan Slováček, 85 let, Valašské Meziříčí

Pavel Pekarík, 87 let, Valašské Meziříčí

Zdenka Kunhartová, 74 let, Vsetín

Jaromír Koláček, 90 let, Rožnov pod Radhoštěm

Tomáš Randýsek, 50 let, Zašová

Vladimír Kostuch, 76 let, Vidče

Anna Vičanová, 88 let, Vidče

Vladislav Kretek, 63 let, Horní Bečva

Marie Solanská, 88 let, Horní Bečva

Drahomíra Solanská, 85 let, Dolní Bečva

Zdeňka Čablíková, 72 let, Kateřinice

Věra Rychecká, 97 let, Vsetín

Božena Čechurová, 93 let, Vsetín

Josef Polách, 72 let, Karolinka

Karel Zezulčík, 89 let, Valašské Meziříčí