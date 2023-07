V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda

ZLÍN

Marie Kostková, Zlín, 86 let

Libor Vítek, Biskupice, 57 let

Jarmila Grigerová, Vizovice, 88 let

David Čeleďa, Malenovice, 56 let

Ing. Jiří Vaněk, Zlín, 77 let

Marie Kostková, Brumov - Bylnice, 86 let

Oldřich König, Zlín - Štípa, 79 let

Karel Charvát, Zlín, 80 let

Jiřina Trtíková, Ludkovice, 83 let

akad. malíř Jan Blažek, Zlín - Kostelec, 76 let

Štěpánka Kazíková, Zlín, 69 let

Josef Divílek, Zlín, 89 let

Václav Macháč, Zlín, 76 let

Vladimír Vyvlečka, Zlín, 86 let

Hedvika Jarošová, Valašské Klobouky, 83 let

Stanislav Machuča, Valašské Klobouky, 45 let

SLOVÁCKO

Bohumil Lebánek, Uherský Brod, 84 let

Josef Ulman, Spytihněv, 92 let

Jaroslav Širůčka, Osvětimany, 81 let

Danuše Obdržálková, Buchlovice, 90 let

Miloš Vítek, Kunovice, 79 let

Marie Mařáková, Boršice, 85 let

Stanislav Filípek, Uherské Hradiště, 89 let

Oldřich Náplava, Kostelany nad Moravou, 88 let

Josefa Mazurová, Staré město, 69 let

Marie Bartoňová, Jankovice, 78 let



KROMĚŘÍŽSKO

Jaroslav Sigmund, Kroměříž, 92 let

Josef Loucký, Kroměříž, 76 let

Stanislav David, Kroměříž, 59 let

Jana Janíková, Kroměříž, 39 let

Josef Pola, Kroměříž, 85 let

Ludmila Večerková, Lubná, 87 let

Antonín Dědičík, Břest, 79 let

Ing. František Durďák, Kroměříž, 90 let

Antonín Mach, Kroměříž, 83 let

Anna Gottliebová, Hodonín, 91 let

Mgr. Miroslav Molík, Kroměříž, 71 let

Jaromír Hradilík, Vítonice, 69 let

Ludmila Buchtová, Bystřice pod Hostýnem, 75 let

Ludmila Novosadová, Bystřice pod Hostýnem, 90 let

VALAŠSKO

Miloslav Svárovský, Lipová, 84 let

Helena Minaříková, Hrádek na Vlárské dráze, 100 let

Ivan Janček, Slavičín, 80 let

Jiří Juřenčák, Sidonie, 75 let

Anděla Kolaříková, Křekov, 92 let

Bohumil Stromšík, Valašské Meziříčí, 91 let

Miroslav Kapoun, Rožnov pod Radhoštěm, 93 let

Věra Mrlinová, Kateřinice, 70 let

Zdeňka Valchářová, Karolinka, 62 let

Pavel Bartošek, Karolinka, 68 let

Ludmila Mocková rozená Staňková, Valašské Meziříčí, 87 let

Zdenka Konečná, Rožnov pod Radhoštěm, 81 let

Zdeňka Šímová, Rožnov pod Radhoštěm, 84 let

Jan Merenda, Vsetín, 75 let

Jiřina Vokounová, Vsetín, 74 let

Petr Řihák, Janová, 67 let

Jiří Przeczek, Vsetín, 52 let

MUDr. Libor Lacina, Rožnov pod Radhoštěm, 69 let

Petr Třetina, Karolinka, 79 let

Miroslava Žejdlíková, Karolinka, 78 let

Anežka Muchová, Vsetín, 96 let

Sabinka Němcová, Hutisko - Solanec, 19 let