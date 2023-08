V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

ZLÍN

Vladimír Studeník, Vizovice, 63 let

Ivan Janček, Slavičín, 80 let

Humpál Jiří, 1963, Zlín - Jaroslavice

Ing. Perková Dobromila, 1949, Zlín

Václavek Zdenek, 1951, Zlín

Řeháková Jindřiška, 1938, Malenovice

Tomaštík Jiří, 1953, Zlín

Mana Antonín, 1954, Zlín - Kostelec

Obdržálková Lenka, 1969, Napajedla

Rosíková Eva, 1937, Želechovice nad Dřevnicí

Coufalová Eva, 1932, Zlín

Ing. Toufar Jaroslav, 1941, Napajedla

Staša Vojtěch, 1952, Zlín - Prštné

Petrášová Bohumila, 1930, Luhačovice

Jakeš Zdeněk, 1963, Malenovice

SLOVÁCKO

Ludmila Koníčková, Uherský Brod, 79 let

Němeček Miroslav, Žlutava, 75 let

Jiří Trubák, Kunovice, 86 let

Emma Maděrová, Buchlovice, 85 let

Hejda František, Velehrad, 89 let

Stanislav Filípek, Mařatice, 89 let

KROMĚŘÍŽSKO

Marie Šebestíková, Trávník, 90 let

Josef Pola, Kroměříž, 85 let

Ludmila Večerková, Lubná, 87 let

Jarmila Kuklová, Lutopecny, 93 let

Jaroslav Vystrčil, Kroměříž, 86 let

Vlastimil Kuna, Kroměříž, 64 let

Ela Sedlářová, Jarohněvice, 70 let

Jan Barták, Chropyně, 77 let

Antonín Dědičík, Břest, 79 let

Ing. František Durďák, Kroměříž, 90 let

Antonín Mach, Kroměříž, 83 let

Anna Gottliebová, Hodonín, 91 let

Mgr. Miroslav Molík, Kroměříž, 71 let

Miroslav Obadal, Chropyně, 64 let

Jarmila Sovová, Šelešovice, 72 let

Bronislava Kleinová, Kroměříž, 60 let

Jakub Šico, Záříčí, 31 let

Viktor Vašinka, Všechovice, 80 let

Gabriel Gajdoš, Bystřice pod Hostýnem, 79 let

Stanislav Chytil, Lipová, 70 let

VALAŠSKO

Josef Vavrys, Vlachovice, 66 let

Anna Fuksová, Študlov, 90 let

Eliška Bjalesová, Brumov-Bylnice, 77 let

Václav Macháč, Bylnice, 76 let

MVDr. Pavel Vaněk, Brumov, 95 let

Marie Kostková, Brumov, 86 let

Marie Filgasová, Lužná, 82 let

Ing. Milan Nečas, Valašské Meziříčí, 69 let

Jan Valaska, Valašské Meziříčí, 57 let

Jaroslav Pavelka, Rožnov pod Radhoštěm, 85 let

Ing. Zdeněk Šrajer, Rožnov pod Radhoštěm, 74 let

Zdeněk Šťastný, Hošťálková, 49 let

Drahomíra Sochorová, Prlov, 65 let

Dagmar Klímková, Vsetín, 88 let

Antonín Sívek, Střelná, 70 let

Juřenová Marta, Pozděchov, 91 let

Eva Koňaříková, Karolinka, 57 let

Alena Prášková, 66 let

Zdeňka Chrobáková, 89 let

Dagmar Riedlová, 84 let

Martinec Jiří, Vsetín, 82 let

Ing. Josef Burda, Valašské Meziřící, 82 let

Dalibor Kubják, Dolní Bečva, 50 let

Miroslav Pečenka, Zubří, 65 let

Jitka Klementová, Vsetín, 79 let

Jiřina Stodůlková, 73 let

Emilie Machová, Zubří, 76 let

Karel Volek, Rožnov pod Radhoštěm, 86 let