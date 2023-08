V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

ZLÍN

Gorečková Marie, r. 1933, Zlín

Jansenová Vlasta, r. 1931 Zlín

Štejdíř Milan, r. 1962, Zlín

Potužník Pavel, r. 1953, Zlín

Bc. Plichtová Andrea, r. 1974, Napajedla

Černochová Alena, r. 1943, Ublo

Čižmář Adolf, r. 1930, Zlín,

Fojtů Zbyněk, r. 1984, Vlachovice

Nutil Karel, r. 1942, Zlín

Mahušek Miroslav, r. 1946, Zlín

SLOVÁCKO

RSDr. Bohumil Tomášů, Staré Město, 81 let

Jan Humpola, Staré Město, 68 let

Mgr. František König, Staré Město, 80 let

KROMĚŘÍŽSKO

František Moudrý, r. 1948, Všechovice

Miroslav Ovčáčík, r. 1952, Komárno

Milan Barot, r. 1932, Bystřice pod Hostýnem

Anežka Zimmermannová, r. 1925, Bystřice pod Hostýnem

Milada Vyňuchalová, r. 1932, Horní Újezd

Andrea Hanáková, r. 1990, Dřevohostice

Františka Červenková, r. 1934, Bystřice pod Hostýnem

Cyril Doležal, r. 1944, Bystřice pod Hostýnem

Jakub Šico, r. 1992, Záříčí

Petr Krejčí, r. 1949, Bystřice pod Hostýnem

Viktor Vašinka, r. 1943, Všechovice

Gabriel Gajdoš, r. 1942, Bystřice pod Hostýnem

Stanislav Chytil,r. 1953, Lipová

Marie Šupčíková, Chropyně

Jan Barták, r. 1946, Chropyně

František Foltýn, r. 1963, Hulín

Josef Kopřiva, r. 1933, Záříčí

Antonín Dědičík, r. 1944, Břest

Jaromír Pavlík, r. 1935, Kroměříž

Věra Hrubá, r. 1935, Kroměříž

Václav Morev, r. 1948, Kroměříž

MUDr. Libuše Světlíková, r. 1941, Kroměříž

Lotka Tomanová, r. 1947, Hulín

Zdeňka Přikrylová, r. 1934, Jarohněvice

Jarmila Sovová, r. 1951, Šelešovice

Bronislava Kleinová, r. 1962, Kroměříž

VALAŠSKO

Milan Gallo, Valašské Klobouky, 85 let

Zdeňka Kučerňáková, Slavičín, 79 let

Josef Doruška, Slavičín, 77 let