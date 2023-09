V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda

ZLÍN

Ing. Švardla Jaroslav, r. 1939, Zlín

Ing. Pikner Tomáš, r. 1948, Zlín

Ing. Moravec Stanislav, r. 1933, Zlín

Hrbáčková Marie, r. 1927, Zlín

Komárek Martin, r. 1968, Zlín

Holancová Marie, r. 1950, Zlín

JUDr. Štefka Vladislav, r.1949, Zádveřice

Ing. Kozák Jan, r.1947, Zlín

Kincl Karel, r.1933, Zlín

Zahradníček Alois, r.1946, Zlín

Procházková Dušana, r.1932, Luhačovice

Kolbová Anna, r.1940, Malenovice

Mahušek Miroslav, r.1946, Zlín

Kršáková Emilie, r.1938, Vizovice

Kundera Jaromír, r.1959, Tečovice

Ing. Herodes Jiří, r.1953, Ludslavice

Nutil Karel, r.1942, Zlín

Gajdůšek Ladislav, r.1940, Březolupy

Čižmář Adolf, r.1930, Zlín

Fojtů Zbyněk,r. 1984, Vlachovice

Potužník Pavel,r. 1953, Zlín

Bc. Plichtová Andrea, r.1974, Napajedla

Černochová Alena, r.1943, Ublo

Jiří Morbitzer, Újezd, 80 let

Petr Šuráň, Hrádek na Vlárské dráze, 49 let

Josef Doruška, Slavičín, 77 let

Zdeňka Kučerňáková, Slavičín, 79 let

Vladimír Studeník, Vizovice, 63 let

SLOVÁCKO

Jitka Ťulpíková, 64 let, Uherský Brod

Radka Shaw (roz. Hladišová), 48 let, Uherský Brod

Vojtěška Gazdíková, 80 let, Uherský Brod

Jarmila Fuglíková, 77 let, Ořechov

Jaroslav Nedoma, 82 let, Staré Město

Marie Malíková, 94 let, Zlechov

Františka Grebeníčková, 68 let, Kunovice

Evžen Kopecký, 66 let, Osvětimany

Jitka Hanáková, 57 let, Staré Město

Anna Slováčková, 70 let, Popovice

Josef Valenta, 92 let, Stříbrnice

Zdenka Veselá, roz. Hrabcová, 74 let, Staré Město

Jozef Belica, 65 let, Staré Město

Augustin Kadlec, 78 let, Mařatice

Eva Mašlíková, 73 let, Jalubí

RSDr. Bohumil Tomášů, 81 let, Staré Město

Jan Humpola, 68 let, Staré Město

Mgr. František Konig, 80 let, Staré Město

Miroslav Němeček, 75 let, Žlutava

KROMĚŘÍŽSKO

Jiří Jašečka, r.1947, Chvalčov

Ladislav Neradil, r.1956, Bystřice pod Hostýnem

MUDr. Blažena Ševčíková, r.1942, Rychlov

Vlastimír Knotek, r.1945, Rychlov

Františka Vašíková, r.1940, Chomýž

Františka Gurská, r.1934, Brusné

Josef Štofa, r.1962, Malhotice

Zdeněk Otýpka, r.1960, Zborovice

Růžena Bolfová r.1936, Kroměříž

Vojtěch Nassvetter r.1949, Kroměříž

Danuše Rajnochová, r.1929, Hulín

Josef Mikeš, r.1950, Zubří

Petr Kratochvíl, r.1963, Kvasice

VALAŠSKO

Žofie Malinová, 101 let, Valašské Meziříčí

Alois Blinka, 65 let, Rožnov pod Radhoštěm

Eliška Cábová, 87 let, Valašská Bystřice

Jaroslava Hurdálková, 86 let, Valašské Meziříčí

Hana Pernická, 79 let

Vladimír Vavřiňák, 87 let, Vsetín

Josef Trchalík, 49 let, Jablůnka

Josef Masař, 93 let, Vsetín

Antonín Šulák, 74 let, Vsetín

Gertruda Kalinová, 89 let, Jablůnka

Pavel Matocha, 69 let, Huslenky

Věra Bušová, 79 let, Valašské Meziříčí

Anna Cabáková, 87 let, Valašské Meziříčí

Anežka Rozsívalová, 85 let, Valašské Meziříčí

Milada Steinerová, 81 let, Valašské Meziříčí

Iveta Křenková, 56 let, Horní Bečva

Jiří Vašek, 55 let, Rožnov pod Radhoštěm

Zdeněk Zmeškal, 97 let, Vsetín

Lubomír Gargulák, 65 let, Vsetín

Ludvík Kachtík, 42 let, Vsetín

Jan Adámek, 72 let, Pržno

Anna Vráblová, 88 let, Valašská Bystřice

Kamila Pšenicová, roz. Šimurdová, 80 let, Zubří

Marie Laibnerová, 64 let, Podhradní Lhota

Věra Perutková, 76 let, Kladeruby

Ivan Tulpa, 58 let, Valašské Klobouky

Josef Barcuch, 76 let, Valašské Klobouky

Antonín Číž, 88 let, Valašské Klobouky

Zdeněk Zvonek, 70 let, Lačnov

Ivona Šenkeříková, 83 let, Brumov-Bylnice

Marie Strnková, 86 let, Brumov-Bylnice