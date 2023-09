V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda

ZLÍN

Šuranský Miloslav, r. 1946, Nedachlebice

Holancová Marie, r. 1950, Zlín

Kolčava Jiří, r. 1928, Zlín

Konopásek Jiří, r. 1950, Zlín

Krist Zdeněk, r. 1957, Šanov

Nevařilová Božena, r. 1928, Ludkovice

MUDr. Kukulová Oľga, r. 1930, Zlín

Hamšík Daniel, r. 1966, Lípa

Bendová Dagmar, r. 1930, Zlín

SLOVÁCKO

Anna Sýkorová, 88 let, Uherský Brod

František Kalavský, 74 let, Uherský Brod

Antonín Bednařík, 80 let, Zlechov

František Šefránek, 80 let, Velehrad

Jana Řezníčková, 94 let, Babice

KROMĚŘÍŽSKO

Leopold Čihánek, 86 let, Kroměříž,

Ludmila Symerská, 84 let, Kroměříž

Vladimír Plička, 76 let, Šelešovice

Věra Honzírková, 83 let, Kroměříž

Marie Dlouhá, 88 let, Kroměříž

Vladimír Mazánek, 81 let, Kroměříž

Jiří Hořava, 67 let, Kroměříž

Miluše Vašíková, r. 1940, Rusava

Anton Pastva, r. 1957, Bystřice pod Hostýnem

Dana Grešová, r. 1946, Bystřice pod Hostýnem

Rudolf Ovčačík, r. 1971, Bystřice pod Hostýnem

VALAŠSKO

Josef Eliáš, 89 let, Valašské Klobouky

Marie Kaiserová, 93 let, Valašské Klobouky

Ing. Josef Rokos, 62 let, Valašské Klobouky

PhDr. et. Mgr. Petr Kubánek, 71 let, Valašské Klobouky

Michal Kroupa, 45 let, Brumov-Bylnice

Věra Bařinková, 83 let,Brumov-Bylnice

Aloisie Kostková, 86 let, Brumov-Bylnice

Marie Strnková, 86 let, Brumov-Bylnice

Jindřich Kacelle, 84 let, Karolinka

Ing. František Koutný, 76 let, Valašské Meziříčí

Ing. Richard Božoň, 70 let, Rožnov pod Radhoštěm

Ladislav Jurek, 76 let, dolní Bečva

Josef Haničák, 73 let, Vsetín

Marie Podzemná, 75 let, Valašské Meziříčí

Ivan Gerlich, 78 let, Rožnov pod Radhoštěm

Radek Štusek, 62 let, Rožnov pod Radhoštěm

Pavel Tobola, 55 let

Karla Vránová, 96 let, Hustopeče nad Bečvou

Vladimíra Křivová, 61 let, Valašská Bystřice

Gustava Kovářová, 76 let, Vsetín

Naděžda Trlichová, 80 let, Vsetín

Bedřich Osička, 91 let, Vsetín

Mária Žůrková, 87 let, Liptál

Josef Závodný, 80 let, Vsetín

Lidmila Šrámková, 87 let, Malá Bystřice

Mgr. Eva Konečná, 72 let, Rožnov pod Radhoštěm