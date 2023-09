V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

ZLÍN

Jiří Bláha, Slavičín, 67 let

Hadačová Jindřiška, r. 1932, Zlín

Hoffmann Petr, r. 1941, Zlín

Velikovská Helena, r. 1938, Kostelec

Bartoš Josef, r. 1933, Zlín

Ordeltová Marie, r. 1949, Zlín

Bajer Pavel, r. 1942, Zlín-Malenovice

SLOVÁCKO

Marie Sedláčková, Uherský Brod, 96 let

Josef Krajsa, Uherský Brod, 71 let

Marek Sedláček, Staré Město, 56 let

Antonie Keňová, 83 let

Marie Obadálková, Staré Město, 87 let

František Krušina, Buchlovice, 74 let

Oldřiška Churá, Velehrad, 87 let

KROMĚŘÍŽSKO

Ludmila Symerská, r. 1939, Kroměříž

Vladimír Plička, r. 1947, Šelešovice

Věra Honzírková, r. 1940, Kroměříž

Alena Parobková, r. 1952, Rusava

Jiří Srnka, r. 1948, Uhřice

Mgr. Marta Černínová, r. 1927, Žalkovice

Jiří Hořava, r. 1956, Kroměříž

Miluše Vašíková, r. 1940, Rusava

Anton Pastva, r. 1957, Bystřice pod Hostýnem

Dana Grešová, r. 1946, Bystřice pod Hostýnem

Rudolf Ovčačík, r. 1971, Bystřice pod Hostýnem

VALAŠSKO

Jaroslav Švach, Valašské Klobouky, 59 let

Ladislav Bělaška, Tichov, 92 let

Milan Lysák, Brumov-Bylnice, 71 let

Vojtěch Dorňák, Brumov-Bylnice, 79 let.

Mgr. Radmil Vítkovský, Zašová, 69 let

Marie Pražáková, Valašské Meziříčí, 94 let

Miloslava Svozilová, Vsetín, 79 let

Věra Vaňková, Valašské Meziříčí, 85 let

Vladislav Chmelař, Rožnov pod Radhoštěm, 77 let

Bedřich Ondruch, Horní Bečva, 89 let

Antonín Vráblík, Vsetín, 90 let

Anna Matúšová, Francova Lhota, 83 let

Zdenek Kostka, Hovězí, 64 let

Jitka Lelíková, Valašské Meziříčí, 81 let

Zdenka Holišová, Zubří, 79 let

Stanislav Březovják, Valašské Meziříčí, 87 let

Marie Jančálková, Valašské Meziříčí, 84 let

Vladimír Cverna, Horní Bečva, 73 let

Ludmila Kuběnová, Hutisko - Solanec, 90 let