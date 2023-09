V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda

ZLÍN

Karel Vávra, Slavičín, 72 let

Jaroslav Čuřík, Slavičín, 89 let

Ing. Pavlasová Jana, r. 1941, Malenovice

Vítková Marie, r. 1936, Biskupice

Gofroňová Vlasta, r. 1930, Březůvky

Divilová Anna, r. 1931, Zlín

Zázvorková Ludmila, r. 1956, Zlín

Válková Zdenka, r. 1945, Vizovice

Brnová Jiřina, r. 1936, Zlín

Elšík Rudolf, r. 1938, Lukov

Cibulková Magdalena, r.1932, Malenovice

Vlastník Robert, r. 1966, Zlín

Cibulková Helena, r. 1943, Trnava u Zlína

SLOVÁCKO

Ludmila Šerková, Uherský Brod, 92 let

Anastázie Juráková, Uherský Brod, 82 let

Šafaříková Albína, r. 1933, Ostrožská Nová Ves

Marie Penzešová, Babice, 81 let

Eva Foralová, Staré Město, 85 let

Karolína Gahurová, Staré Město, 55 let

JUDr. Miroslav Slováček, Popovice, 74 let

Antonín Kočenda, Boršice, 77 let

Anna Čevelová, Staré Město, 84 let

Alois Gargulák, Jankovice, 96 let

Ludmila Paluříková, Kunovice, 85 let

Ludmila Pfefferová, Osvětimany, 88 let

Marie Zajícová, Kunovice, 84 let

Petr Janováč, Staré Město, 52 let

Marie Čubová, Staré Město, 93 let

Ing. Vlastimil Vaněk, Staré Město, 79 let

KROMĚŘÍŽSKO

Simona Michálková, Chropyně, 44 let

Pavel Sedlařík, Kroměříž, 70 let

Jiří Rozsypal, Kroměříž, 65 let

Ing. Miloslav Bouda, Kroměříž, 74 let

Eduard Piškula, Bojanovice, 51 let

Marie Přecechtělová, Trávník, 87 let

Josef Navrátil, Postoupky, 83 let

Jan Vald, Zborovice, 59 let

Jan Pálka, Kroměříž, 82 let

Jiřina Baďová, Víceměřice, 76 let

Karel Doubek, Bystřice pod Hostýnem, 75 let

Drahomíra Hlavizňová, Dřevohostice, 70 let

Eva Bolfová, Osíčko, 83 let

Drahomír Zajíc, Lipová, 66 let

Irena Cápíková, Bystřice pod Hostýnem, 73 let

Miluše Vašíková, Rusava, 83 let

Anton Pastva, Bystřice pod Hostýnem, 66 let

Dana Grešová, Bystřice pod Hostýnem, 77 let

Rudolf Ovčačík, Bystřice pod Hostýnem, 52 let

VALAŠSKO

Josef Rak, Valašské Klobouky, 80 let

Božena Kováčová, Valašské Klobouky, 87 let

Ludmila Martinková, Valašské Klobouky, 82 let

Františka Trčková, Lačnov, 83 let

Františka Ptáčková, Študlov, 87 let

Anna Bližňáková, Lačnov, 69 let

Jaroslav Čtvrtlík, Valašské Klobouky, 77 let

Milada Mičová, Brumov-Bylnice, 84 let

František Hlouch, Brumov-Bylnice, 91 let

Milan Lysák, 71 let