V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda

ZLÍN

Jiřina Uchytilová, Slavičín, 85 let

Vrátný Jan, 1938, Malenovice

Horová Olga, 1929, Tlumačov

Friedlová Marta, 1944, Zlín

Válková Zdenka, 1945, Vizovice

Mahovská Helena, 1940, Zlín

Goišová Marie, 1948, Biskupice

Slováčková Marta, 1942, Slušovice

Malanta Ludvík, 1941, Zlín

Ing. Sic Vladimír, 1938, Zlín

SLOVÁCKO

Ladislav Zemánek, Uherský Brod, 87 let

Anastázie Juráková, Uherský Brod, 82 let

Šafaříková Albína, 1933, Ostrožská Nová Ves

Jiří Dvořáček, Staré Město, 54 let

František Vaněk, Staré Město, 82 let

Marie Pajchlová, Jankovice, 75 let

Vratislav Otrusina, Polešovice, 72 let

Ludmila Hanáčková, Sady, 87 let

Antonín Maňásek, Boršice, 90 let

Františka Haluzová, Spytihněv, 90 let

Ludmila Tesařová, Buchlovice, 88 let

KROMĚŘÍŽSKO

Růžena Apolenářová, r.1932, Kroměříž

Ludmila Bartíková, r.1946, Pravčice

Aloisie Potočná, r.1950, Chropyně

Vratislav Držálek, r.1932, Kroměříž

Jiří Vacula, r.1950, Kroměříž

Anežka Gazdíková, r.1939, Kvasice

Bohumil Landsfeld, r.1944, Záříčí

Josef Navrátil, r.1940, Postoupky

Věra Čihánková, r.1938, Kroměříž

Jozef Lehocký, r.1949, Rataje

Vladimír Nádeníček, r.1948, Trávník

Václav Kamenec, 1942, Chomýž

Jaroslav Červinka, 1947, Chvalčov

VALAŠSKO

Alois Slovák, Valašské Klobouky

Lenka Jahodová, Lačnov, 51 let

Josef Blanař, Bylnice, 69 let

Tomáš Vrobel, Halenkov, 64 let

Karel Stašek, Valašské Meziříčí, 86 let

Marie Liďáková, Valašské Meziříčí, 95 let

Jan Šafařík, Vsetín, 70 let

Jarosla Zemčík, Branky, 43 let

Marie Čížová, Lidečka, 86 let

PhMr. Jarmila Hurtíková, Vsetín, 75 let

Jaroslav Klanica, Valašské Meziříčí, 71 let

Ludmila Dujsíková, Halenkov, 88 let

Jiří Plšek, Hošťálková, 68 let

Olga Skyvová, Jablůnka, 79 let

Jiřina Pernicová, Vsetín, 90 let

Sabina Kandráčová, Vsetín, 92 let

Jiří Boček, Vsetín, 83 let

Petr Rohan, Vsetín, 66 let

Jindřiška Dostálová, Lidečko, 63 let

Anna Šťastná, Vsetín, 80 let

Lora Šimková, Valašské Meziříčí, 89 let

Mgr. Jiří Konečný, Milotice nad Bečvou, 81 let