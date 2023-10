V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda

ZLÍN

Záhořáková Alena, 1933, Zlín

Mišurcová Hana, 1973, Zlín

Švecová Zdeňka, 194, 8Zlín

Cahel Josef, 1957, Malenovice

Berger Jaroslav, 1941, Zlín

Petříková Marie, 1931, Fryšták

Navrátil Vladimír, 1940, Bratřejov

Holubová Jarmila, 1953, Otrokovice

Chmelařová Anna, 1932, Malenovice

Sukaná Jindřiška, 1955

Gonzales Eva, 1940, Zlín

SLOVÁCKO

Jarmila Prečová, Uherský Brod, 92 let

Marie Brumovská, Uherský Brod, 88 let

Pavel Slouka, Uherský Brod, 79 let,

Ludmila Krejčiříková, Osvětimany, 74 let

Olga Skopalová, Staré Město, 94 let

Marek Sedláček, Staré Město, 56 let

Oldřiška Churá, Velehrad, 87 let

František Krušina, Buchlovice, 74 let

Marie Obadálková, Staré Město, 87 let

Antonie Keňová, 83 let

Stanislava Jestřabíková, Kostelany nad Moravou, 91 let

Ján Čepa, Staré Město, 88 let

Pavel Křivák, Staré Město, 52 let

Marie Berková, Osvětimany, 91 let

KROMĚŘÍŽSKO

Ing. Miroslav Zdražil, 1936, Býškovice

Věra Měchurová, 1938, Bystřice pod Hostýnem

Václav Kamenec, 1942, Chomýž

Jaroslav Červinka, 1947, Chvalčov

Karel Doubek, 1948, Bystřice pod Hostýnem

Drahomíra Hlavizňová, 1953, Dřevohostice

Jana Gábová, r.1962, Popovice

Anežka Gazdíková, r.1939

Květoslava Jelšíková, r.1935, Kroměříž,

Jiří Sadil, r.1986, Kroměříž

František Kovács, r.1957, Kvasice

František Hrabal, r.1955, Chropyně

Bohumil Landsfeld, r.1944, Záříčí

Růžena Janušová, r.1935, Holešov

Josef Navrátil, r.1940, Postoupky

Oldřich Svoboda, r.1934, Kroměříž

Josef Hanák, r.1945, Kroměříž

Ivo Potočný, r.1967, Rataje

Zdenek Smýkal, r.1948, Chropyně

Jiří Schreib, r.1950, Kostelany

Alexandra Slaninová, r.1950, Kroměříž

VALAŠSKO

František Bartošák, Brumov-Bylnice, 74 let

Marie Kozáčková, Brumov-Bylnice, 91 let

Petr Ročák, Valašské Klobouky, 70 let

S. M. JOSEFA OP Marie Valentová, Študlov, 93 let

Josef Cahel, Valašské Klobouky, 66 let

Josef Jeřábek, Valašské Klobouky, 83 let

Pavel Kubeša, Valašské Meziříčí, 58 let

Antonín Zimmer, Kelč, 61 let

Jindřich Vrbecký, USA, 80 let

Jarmila Bartošová, Vsetín, 89 let

Antonín Surý, Hovězí, 60 let

Petr Pavlát, Rožnov pod Radhoštěm, 72 let

Zdenka Hamanová, Rožnov pod Radhoštěm, 89 let

Olga Zezulková, Vsetín, 79 let

Věra Chrástecká, Semetín, 92 let

Martin Švehlák, Vsetín, 52 let

Jan Slováček, Vsetín, 77 let

Jaroslava Poláchová, Vsetín, 88 let

Lidmila Macková, Valašské Meziříčí, 80 let

Vlastislav Výchopeň, Mikulůvka, 89 let

Zdeněk Holčák, Valašské Meziříčí, 77 let

František Kuba, Rožnov pod Radhoštěm, 73 let