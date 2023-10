V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

ZLÍN

Anežka Kaupová, Slavičín, 87 let

Marie Greschnerová, Lipová, 89 let

Jiřina Uchytilová, Slavičín, 85 let

Pavelková Jarmila, 1948, Fryšták

Bělíčková Věra, 1932, Luhačovice

Kolářová Růžena, 1937, Bohuslavice u Zlína

Vybíhal Milan, 1935, Zlín

Grunik Oldřich, 1973, Zlín

Houšťová Eva, 1945, Zlín

Jurásková Věra, 1940, Zlín

Horák Libor, 1968, Karlovice

Klinkovský Karel, 1953Zlín

Januška Rudolf, 1932, Hradec Králové

Kráčalová Lenka, 1967, Zlín

Machů Stanislav, 1945, Vizovice

Zálešák Josef, 1945, Topolná

Vetečníková Zuzana, 1957, Zlín

Gonzalez Eva, 1940, Zlín

MAaradová Eva, 1935, Zlín

Kourková Drahomíra, 1937, Otrokovice

Gorčík František, 1953, Zlín

Martinovský František, 1941, Zlín

Janovský Václav, 1927, Zlín

Ing. Němec Radomír, 1956, Zdounky

Sukaná Jindřiška, 1955, Zlín

Skalička Vladislav, 1935, Zlín

Holubová Jarmila, 1953, Otrokovice

Chmelařová Anna, 1932, Malenovice

Eslerová Marie, 1944, Zlín

Berger Jaroslav, 1941, Zlín

Petříková Marie, 1931, Fryšták

Navrátil Vladimír, 1940, Bratřejov

SLOVÁCKO

Květoslava Matějíčková, Uherský Brod, 92 let

Milada Hřibová, Uherský Brod, 83 let

Františka Velecká, Uherský Brod, 93 let

Anežka Šůstková, Havřice, 90 let

Jarmila Prečová, Uherský Brod, 93 let

Eva Mináříková, 83 let

Štěpán Šimon, Boršice, 73 let

Marie Veselá, Staré Město, 83 let

Danuše Třeslínová, Staré Město, 80 let

Marie Rozumová, Staré Město, 87 let

Iveta Štulířová, Staré Město, 51 let

Vlasta Krajanová, Nedakonice, 80 let

Ludmila Kadarová, Huštěnovice, 91 let

Alois Šesták, Sady, 94 let

Františka Macháčková, Huštěnovice, 86 let

Vlasta Němcová, Staré Město, 71 let

Marie Filípková, Polešovice, 83 let

KROMĚŘÍŽSKO

Antonín Pátík, r.1940, Kroměříž,

Pavel Paštěka, r.1966, Kroměříž

Veronika Vymětalíková, r.1931, Kroměříž

Bedřiška Rašíková, r.1934, Kroměříž

Marie Raclavská, r.1944, Zlobice

Jiří Kočař, r.1944, Zlobice

Alois Vlček, r.1947, Skržice

Stanislav Koplík, r.1946, Kroměříž

Milan Ševeček, r.1944, Hradisko

Katarína Bulvová, r.1935, Kroměříž

MUDr. Petr Müller, r.1941, Kroměříž

Pavel Stoklas, r.1952, Kroměříž

Karel Rajnoha, 1945, Bystřice pod Hostýnem

František Barot, 1937, Prusinovice

Herbert Petráš, 1939, Bystřice pod Hostýnem

Miroslav Bartošík, 1957, Bystřice pod Hostýnem

Božena Šípová, 1943, Bystřice pod Hostýnem

Pavel Adamuška, 1967, Loukov

Zdeněk Smiřický, 1946, Dřevohostice

Josef Novotný, 1947, Holešov

Marie Jakubcová, 1951, Nahošovice

Karmen Sanitráková, 1948, Orlová-Lutyně

Vladimír Složil, 1944, Bystřice pod Hostýnem

Ing. Miroslav Zdražil, 1936, Býškovice

Věra Měchurová, 1938, Bystřice pod Hostýnem

VALAŠSKO

Milan Kolínek, Valašské Klobouky, 82 let

Petr Ročák, Valašské Klobouky, 70 let

Daniel Žídek, Vsetín, 45 let

Jaroslav Gbelec, Valašské Klobouky, 83 let

Jiřina Vašičková, Študlov, 81 let

Marie Horalíková, Valašské Klobouky, 97 let

Josef Fojtík, Brumov - Bylnice, 69 let

Marie Bližňáková, Brumov - Bylnice, 77 let

Michal Fojtík, Brumov - Bylnice, 45 let